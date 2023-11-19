الجوازات تشارك في اجتماع مجلس إدارة دليل المفاتيح العامة التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شارك الرائد الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة مدير إدارة الجوازات بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في الاجتماع السنوي الثلاثين لمجلس إدارة دليل المفاتيح العامة (PKD) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والذي عقد بجزيرة كوراساو بمملكة هولندا بمشاركة 93 دولة مسجلة في دليل المفاتيح العامة .



وخلال الاجتماع ، تم مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بإصدار الوثائق الرسمية بالسفر والتحقق من صحتها، كما تم التطرق إلى الجواز الإلكتروني الذي يتضمن شريحة إلكترونية أمنية تحمل كافة المعلومات لحامل الجواز ، بجانب مميزات أخرى تتوافق مع توصيات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) مما يعزز الثقة في الجواز البحريني عالمياً ويوفر تجربة سفر سهلة للمواطن البحريني، ويدعم البوابات الأمنية عبر الحدود.



الجدير بالذكر، أن عضوية مملكة البحرين في المنظمة تسمح لها بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يوفرها نظام دليل المفاتيح العامة PKD للمشاركين.