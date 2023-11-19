الجوازات تشارك في اجتماع مجلس إدارة دليل المفاتيح العامة التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك الرائد الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة مدير إدارة الجوازات بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في الاجتماع السنوي الثلاثين لمجلس إدارة دليل المفاتيح العامة (PKD) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والذي عقد بجزيرة كوراساو بمملكة هولندا بمشاركة 93 دولة مسجلة في دليل المفاتيح العامة .
وخلال الاجتماع ، تم مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بإصدار الوثائق الرسمية بالسفر والتحقق من صحتها، كما تم التطرق إلى الجواز الإلكتروني الذي يتضمن شريحة إلكترونية أمنية تحمل كافة المعلومات لحامل الجواز ، بجانب مميزات أخرى تتوافق مع توصيات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) مما يعزز الثقة في الجواز البحريني عالمياً ويوفر تجربة سفر سهلة للمواطن البحريني، ويدعم البوابات الأمنية عبر الحدود.
الجدير بالذكر، أن عضوية مملكة البحرين في المنظمة تسمح لها بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يوفرها نظام دليل المفاتيح العامة PKD للمشاركين.
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