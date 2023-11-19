معرض دبي للطيران تفوّق وأرقام



في كل يوم تطالعنا دبي بما يبهرنا، لتؤكد لنا أنها لا تنافس إلا نفسها، وتسعى نحو القمة وموقع الريادة في كل المجالات وعلى كل الأصعدة، بحنكة قائدها وشخصيته الفذّة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل إمارة دبي محط أنظار العالم بأسره في شتى المجالات.

من يطالع الصحف ووسائل الإعلام لن يسعفه الوقت في متابعة الأخبار والتقارير التي تتحدث عن العديد من الفعاليات والأحداث التي تشهدها الإمارة، فبينما تستعد دبي بعد أيام قلائل لاستضافة أهم حدث عالمي خلال عام 2023، وهو «COP28»، نجدها في الوقت ذاته قد نظّمت بنجاح باهر النسخة الكبرى على الإطلاق من معرض دبي للطيران في دورته الـ18، الذي استقطب 200 ألف زائر خلال أيامه الـ5، وليتسابق كبار الشخصيات والرموز العالمية للحضور والمشاركة، إيماناً منهم أن دبي بما تتمتع به من خبرة ستبهرهم بتنظيمها وقدرتها على تقديم كل ما هو جديد لمواكبة التطور التقني في مجال الطيران، فكانت مشاركة كبرى الشركات، مثل «بوينغ» و«إيرباص» وغيرهما بأجنحة متميزة.

كما أن المعرض، الذي انطلق في بداية الأسبوع الماضي وانتهى أول من أمس الجمعة، اعتاد جذب الجمهور والزوار الذين يستهويهم عالم الطيران، حيث يمكنهم الاطلاع على خفايا وأسرار هذا العالم المثير، إضافة إلى حجم النفقات الهائلة عبر العديد من الصفقات التي تبرمها الشركات العاملة في المجال.

وهنا نترك الحديث للأرقام لندرك مدى نجاح المعرض واستقطابه الشركات والمؤسسات العالمية، فقد وصل إجمالي قيمة الصفقات للطائرات التجارية والعقود العسكرية المعلنة خلال الأيام الأربعة الأولى من معرض دبي للطيران 2023 إلى نحو 360.6 مليار درهم، ملامسة 100 مليار دولار، قبل يوم من إسدال ستار الفعاليات، وهذا يعد أضخم الصفقات التجارية في تاريخ المعرض، مع تزايد المنافسة بين الشركات العالمية المصنعة والمقدمة للخدمات المرتبطة بقطاع الطيران.

وكل هذا هو نجاح وتميّز يضاف إلى رصيد دبي، ويعزز مكانتها بوصفها قوة جذب لرؤوس الأموال والاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم.

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير لطيران الإمارات، وعلى رأسها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على اقتناصهم الفرصة ومبادرتهم الجريئة، وترجمتهم الفورية لمواكبة التطور المذهل في مجال الطيران، حيث أعلنوا عن استثمار 3.5 مليارات درهم لبناء منشأة هندسية متطورة على مساحة مليون متر مربع، لتصبح المنشأة الأكبر والأكثر تطوراً التي تديرها أية ناقلة جوية في العالم، وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للبنية التحتية للطيران ذات المستوى العالمي في دبي، وليتأكد لدينا دائماً أن «دانة الدنيا» لا تضيّع الفرص أينما وجدتها، فهي بكل جدارة موطن الفرص التي لا تضيع.

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