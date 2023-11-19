الحارس الإسباني دي خيا مرشح لمرافقة ميسي في إنتر ميامي الأمريكي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت تقارير صحفية أن أسطورة مانشستر يونايتد ديفيد بيكهام عرض على ديفيد دي خيا فرصة الانضمام لناديه إنتر ميامي
وكان مانشستر يونايتد قد تخلص من دي خيا بعد 12 عاماً من ارتدائه قميص النادي وخاض الحارس 545 مباراة وفاز بالقفاز الذهبي في موسمه الأخير
وفي الوقت الذي كان فيه مانشستر يونايتد يجري محادثات لتجديد عقده الذي انتهى في نهاية الموسم ، وقد اختار إريك تين هاج التوقيع مع أندريه أونانا
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