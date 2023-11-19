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الحارس الإسباني دي خيا مرشح لمرافقة ميسي في إنتر ميامي الأمريكي

11/19/2023 3:00:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت تقارير صحفية أن أسطورة مانشستر يونايتد ديفيد بيكهام عرض على ديفيد دي خيا فرصة الانضمام لناديه إنتر ميامي

وكان مانشستر يونايتد قد تخلص من دي خيا بعد 12 عاماً من ارتدائه قميص النادي وخاض الحارس 545 مباراة وفاز بالقفاز الذهبي في موسمه الأخير

وفي الوقت الذي كان فيه مانشستر يونايتد يجري محادثات لتجديد عقده الذي انتهى في نهاية الموسم ، وقد اختار إريك تين هاج التوقيع مع أندريه أونانا

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