أسعار السكر تشهد ارتفاعاَ على مستوى العالم بسبب انخفاض في الإمدادات

(MENAFN
) في تطور هام، شهدت أسعار السكر ارتفاعًا عالميًا، ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011. يُعزى هذا الارتفاع إلى انخفاض في الإمدادات العالمية نتيجة لظروف جوية غير عادية، وخاصة الجفاف الذي أثر على محاصيل السكر في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدري السكر في العالم.
كما يأتي هذا الارتفاع في أسعار السكر ليزيد من التحديات التي تواجهها الدول النامية، حيث تعاني هذه الدول بالفعل من نقص في المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز. وفوق ذلك، أدى حظر التجارة الغذائية إلى تضخم في أسعار الطعام، مما يعزز الصعوبات التي تواجهها هذه الدول.
كذلك تسهم عدة عوامل في تفاقم عدم الأمان الغذائي، بما في ذلك ظاهرة النينو المناخية والصراع في أوكرانيا وضعف العملات. وبينما يمكن للدول الغربية الأكثر ثراءً تحمل تكاليف الطعام المتزايدة، يُتوقع أن يكون التأثير على الدول الفقيرة أكثر حدة.
في حين أشار فابيو بالمييري، باحث في أسواق السلع العالمية في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلى توقع المنظمة انخفاضًا بنسبة 2 في المائة في إنتاج السكر العالمي خلال موسم 2023-2024 مقارنة بالعام السابق، مما يعني فقدان حوالي 3.5 مليون طن متري من المنتج.
وتزيد زيادة استخدام السكر في إنتاج الوقود الحيوي، مثل الإيثانول، من الضغوط على احتياطيات السكر العالمية، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009. وعلى الرغم من أن البرازيل، أكبر مصدر للسكر في العالم، من المتوقع أن تساعد في سد الفجوات حتى نهاية عام 2024، إلا أن الدول التي تعتمد على الاستيراد، خاصة تلك في جنوب الصحراء الكبرى، تظل في خطر.
وعلى سبيل المثال، تقوم نيجيريا، التي تشتري 98 في المائة من سكرها الخام من دول أخرى، بفرض حظر على استيراد السكر المكرر في عام 2021، متناقضة مع خطتها لتصنيع السكر محلياً. وعلى الرغم من إعلان الحكومة عن مشروع بقيمة 73 مليون دولار لتوسيع البنية التحتية للسكر، إلا أن هذه الجهود تُعتبر استراتيجيات طويلة الأمد.
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