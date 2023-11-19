غرامات غير مسبوقة تلفت إلى ارتفاع في المراقبة من قبل هيئة التدقيق الأمريكية

(MENAFN
) في أعقاب العديد من الإجراءات التنفيذية ضد شركات محاسبة بارزة مثل (بي دبليو سي) و(ديلويت) و(كي بي إم جي), فقد حققت هيئة التدقيق الأمريكية، التي أُنشئت ردًا على انهيار شركة انرون قبل عقدين من الزمن، رقمًا قياسيًا في فرض الغرامات في سنة واحدة. وأعلنت هيئة مراقبة الشركات المدرجة للتدقيق عن فرض غرامات بقيمة 3 ملايين دولار على عمل بي دبليو سي في اليونان، وغرامة إضافية قدرها 500,000 دولار على كي بي ام جي في اليابان، ويرجع سبب هذه الغرامات إلى فشل هذين الشركتين في الامتثال للمعايير الأمريكية في تدقيق حسابات العملاء في نيويورك.
كما تُعتبر هذه الإجراءات التنفيذية الأخيرة، بما في ذلك ستة قرارات أصغر، جزءًا من إجمال الغرامات التي بلغت قيمتها حتى الآن 11.85 مليون دولار ضد أكثر من ثلاثين شركة هذا العام. وهذا يفوق الرقم القياسي السابق البالغ 11.02 مليون دولار المسجل العام الماضي. وقد أظهرت الهيئة زيادة في النشاط التنفيذي منذ تعيين إدارة جديدة للهيئة من قبل إدارة بايدن. وأكدت إريكا ويليامز، رئيس الهيئة، التزامها باستخدام جميع الأدوات التنفيذية المتاحة لضمان فهم الناس لعواقب تعريض المستثمرين للمخاطر.
كذلك اكتشفت الهيئة في إحدى الحالات الأخيرة، أن بي دبليو سي تجاهلت مشكلات في تدقيق حسابات شبكة آسيان مارين بتروليوم، وهي إحدى أكبر الشركات التجارية للوقود البحري على مستوى العالم، التي دخلت في إفلاس في عام 2018 بعد احتيال بقيمة 300 مليون دولار. وخلال التدقيق الذي أجرته على نتائج "إيجيان" لعام 2016، أُرسل موظفو بي دبليو سي للتحقق من وجود 4 عملاء مهمين، واكتشفوا أن إحدى العناوين غير موجودة، وأن عنوانين كانتا لمباني سكنية لا يوجد فيها شركات، ولكنهم أذنوا بالتصريح بالبيانات المالية على أي حال.
في حين انتقدت الهيئة القيام بدور بي دبليو سي ومدققيها، مشيرة إلى فشلهم في التعامل بشكل مناسب مع هذا الأمر وغيره من الأدلة المتناقضة في التدقيق، أو حتى وثقوا محاولاتهم لزيارة المواقع المسجلة في بيانات الشركة. وأشارت الهيئة إلى شريك في بي دبليو سي، موضحة أنه "أوجد للفريق تعليمات بإلغاء الزيارات المتبقية إلى المواقع، والاعتماد على أدلة تدقيق أخرى لم تكن كافية لإصدار تقرير تدقيق خال من التحفظات."
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