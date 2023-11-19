قرار محكمة أمريكية يهدد نموذج العمولة التقليدي ويقود لموجة من الدعاوى القانونية

(MENAFN
) تواجه صناعة العقارات، المعروفة بمرونتها والفرص المربحة، تحولًا هائلًا بينما تتحدى الإجراءات القانونية الأخيرة النموذج التقليدي للعمولة. صدر حكم من محكمة في ولاية ميزوري لصالح بائعي المنازل مؤخرًا، مطالبين بتعويض قدره حوالي 1.8 مليار دولار من شركات الوساطة العقارية الأمريكية الكبيرة بسبب مزاعم الممارسات غير القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على عمولات مرتفعة. أحداث هذا القرار الرائد أثارت دعاوى قضائية مماثلة في ولايات أخرى، حيث يتحدى مشتري وبائعو المنازل الرسوم التي يفرضها وسطاء العقارات.
كما تشير تقارير إلى أن وزارة العدل الأمريكية تفكر في اتخاذ إجراءات ضد الممارسات الاحتكارية داخل الصناعة مع تطوّر المعارك القانونية. ويبدأ الخبراء والمتخذين في القطاع بالتكهن بأن النموذج التقليدي للعمولة، الذي كان حجر الزاوية لقطاع العقارات لعقود، قد يكون على وشك الانقضاض.
كذلك تشير تحليل شامل أجرته "كيڤ، برويت ووودز" إلى أن اعتبار النمط الحالي للعمولة غير قانوني قد يكون له عواقب واسعة النطاق، مما قد يعرض وظائف حتى 80 بالمئة من وسطاء العقارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة للخطر. يتوقع محللون من نفس الشركة انكماشًا كبيرًا، متوقعين تقليصًا بنسبة 30 بالمئة في العمولات البالغة 100 مليار دولار التي يدفعها الأمريكيون لوسطاء العقارات.
في حين تترتب لهذا التحول المحتمل تداعيات أوسع، خاصة بالنسبة لقوة العمل الكبيرة في قطاع العقارات، حيث تتفوق النساء في هذه المهنة. يُحتفى بهذا المسار المهني المربح، الذي يُتبع غالبًا دون الحاجة إلى درجة جامعية، بسبب جدول العمل المتغير والمرن. وتشير جمعية السمسارة الوطنية إلى أن معظم الوسطاء عملوا فقط 30 ساعة في الأسبوع الماضي، مما يعزز جاذبيته كخيار وظيف
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