خطوط الإبلاغ الساخنة تثير الانتقادات في اليابان

(MENAFN
) في أعقاب أكبر فضيحة في صناعة الترفيه في اليابان التي ظهرت في أبريل الماضي، أعلنت الشركة المعنية بمواهب الفنانين، بعد تأخير واضح، عن إنشاء خط ساخن للمُبلغين، يمكن للضحايا من خلاله الكشف عن المعلومات التي لديهم.
كما كان لهذا الخط الساخن عيب هائل: كان متاحًا فقط لموظفي جوني آند أسوسيتس، مما يعني أن المئات من الشبان المستقلين العاملين في صناعة الترفيه لم يكونوا مؤهلين لاستخدام هذه الآلية الجديدة للإبلاغ عن شكاويهم، حتى وإن كانوا قد تعرضوا للاعتداء من قبل مؤسس الشركة، جوني كيتاغاوا.
كذلك يعد غياب هذا الخط الساخن واحد من العديد من النقائص الجسيمة في ضوابط الرقابة الداخلية التي سمحت لكيتاغاوا، الذي كان رائدًا في نوعية الفرق الغنائية الشابة الآسيوية وتوفي في 2019، بارتكاب العديد من الاعتداءات منذ أن ظهرت الاتهامات لأول مرة في الخمسينيات، وفقًا لفريق من الخبراء الخارجيين المعينين من قبل الوكالة.
في حين كشفت الحادثة التي أثارها جوني، فضلاً عن العديد من الفضائح الشركات الأخيرة، عن الضعف الشائع في حماية المُبلغين في اليابان، مما يؤدي إلى تحمل الضحايا الأذى في صمت ويسمح بتجاوز السلوك غير الأخلاقي للشركات دون أن يلفت الانتباه له لفترة زمنية طويلة.
ويتعارض الغياب المستمر للعديد من التدابير الوقائية المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا مع ما تروج له الشركات اليابانية للمستثمرين الأجانب بشأن تحسين الحوكمة، حيث يعتبرونه سببًا للاستثمار المزيد من الأموال في البلاد.
ومع ذلك، أصبحت هذه القضية في صدارة الاهتمام، حيث أعلن يوتاكا أراي، مفوض سلطة حماية المستهلك، الأسبوع الماضي أن السلطة ستجري جلسات استماع تشمل 10,000 شركة للتحقق مما إذا كانت تنفذ آليات الشكاوى المناسبة.
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