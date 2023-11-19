مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تتراجع بشكل يعكس التحديات الاقتصادية المستمرة

(MENAFN
) أظهرت البيانات الرسمية التي تم نشرها اليوم تراجعًا غير متوقع في مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر، وذلك على خلفية انخفاض ملحوظ في مبيعات متاجر الأغذية. تكشف الأرقام عن انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة شهريًا في أكتوبر، بعد انخفاض بنسبة 1.1 بالمئة في أيلول. ورغم هذا الهبوط الأخير، سجلت المبيعات الإجمالية زيادة قدرها 16.9 بالمئة مقارنة بمستويات فبراير 2020، قبل الجائحة.
كما يظهر التراجع غير المتوقع في الأداء بشكل أكبر عند النظر إلى القطاعات الخاصة. انخفضت مبيعات متاجر الأغذية بنسبة 0.3 بالمئة، في حين شهدت مبيعات متاجر غير الأغذية انخفاضًا بنسبة 0.2 بالمئة. بالإضافة إلى ذلك، سجلت مبيعات وقود السيارات انخفاضًا بنسبة 2 بالمئة في نفس الفترة. تشير هذه الأرقام بشكل جماعي إلى تراجع غير متوقع في قطاع التجزئة البريطاني، مما يشير إلى تحديات تتجاوز نطاق التراجع الاقتصادي الفوري.
كذلك تبرز البيانات التحديات المستمرة التي تواجه اقتصاد المملكة المتحدة، مع التصدي لآثار الجائحة وتأثيرها على عادات التسوق وإنفاق المستهلك. يظهر الاستقرار في الظروف الاقتصادية بوضوح تأثير مبيعات التجزئة، مع تعكس تلك الأرقام تشابكًا معقدًا للعوامل تتجاوز نطاق التراجع الاقتصادي الفوري.
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