الاقتصاد الروسي يرتفع وسط العقوبات والتضخم

(MENAFN
) أظهرت البيانات الرسمية الصادرة حديثًا عن وكالة الإحصاء الفيدرالية الروسية "روسستات" استمرار التحسن في الاقتصاد الروسي، حيث سجل نموًا بنسبة 5.5 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي. تأتي هذه الأداء الإيجابي رغم تأثير العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الأحداث في أوكرانيا وتصاعد التضخم. يمثل هذا الارتفاع الحالي استمرارًا للنمو الاقتصادي للفترة الثانية على التوالي، بعد أن شهد الاقتصاد انكماشًا خلال عام 2022. تجاوز النمو التوقعات، حيث أكد المصرف المركزي الروسي توقعاته لنمو يتراوح بين 2.2 بالمئة و2.7 بالمئة للعام الحالي.
كما على الرغم من تعرض روسيا لعقوبات اقتصادية قاسية، قامت الحكومة الروسية بتوجيه جزء كبير من صادراتها الحيوية من النفط والغاز إلى الأسواق الصينية والهندية. كما فرضت الحكومة ضوابط على العملة لدعم الروبل، الذي استمر في التذبذب، متداولًا عند مستويات تقارب 90 روبل للدولار. وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الروسي على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة. في تعليق على العقوبات الأوروبية، وصفت وزارة الخارجية الروسية حزمة العقوبات الأوروبية بأنها جزء من "حرب شرسة" شنها الغرب على روسيا. كما أكدت أن هذه العقوبات لن تحقق شيئًا وأنها قد ألحقت ضرراً كبيرًا بالاتحاد الأوروبي.
كذلك يواجه الاقتصاد الروسي تحديات إضافية مع ارتفاع التضخم والبطالة. وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة إلى 15 بالمئة في محاولة لاحتواء التضخم. يبدو أن ارتفاع الأسعار موضوعًا حساسًا في المجتمع الروسي، ويتم متابعته بعناية خاصة في ضوء التاريخ الاقتصادي الحديث الذي شهد فترات من التضخم العالي. تواصل روسيا السير نحو استعادة قوتها الاقتصادية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.
MENAFN19112023000045015682ID1107451540
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.