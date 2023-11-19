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- Khaberni) خبرني - أعلنت رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، عن توفر وظيفية قيادية شاغرة، لمنصب أمين عام وزارة النقل.
ونشرت الرئاسة، الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للوظيفة، ومتطلباتها.
وتاليا التفاصيل :
سنوات الخبرة الفنية : 15
سنوات الخبرة الإشرافية والقيادية :
7
تــــاريــــخ بداية استقبال الطلبات :
19/11/2023
تــــاريــــخ نهاية استقبال الطلبات :
25/11/2023
متطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة :
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مرفق الإعلان
MENAFN19112023000151011027ID1107451539
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