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وظيفية قيادية شاغرة

11/19/2023 2:22:58 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، عن توفر وظيفية قيادية شاغرة، لمنصب أمين عام وزارة النقل.

ونشرت الرئاسة، الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للوظيفة، ومتطلباتها.

وتاليا التفاصيل :

سنوات الخبرة الفنية : 15

سنوات الخبرة الإشرافية والقيادية :
7

تــــاريــــخ بداية استقبال الطلبات :
19/11/2023

تــــاريــــخ نهاية استقبال الطلبات :
25/11/2023

متطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة :

للإطلاع على الإعلان ومتطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة انقر هنا

مرفق الإعلان

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