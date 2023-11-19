فريق أممي: 32 طفلا في حالة حرجة من بين مرضى ما زالوا بمستشفى الشفاء في غزة

ذكر فريق تابع للأمم المتحدة، يوم الأحد، أن 291 مريضا ما زالوا داخل مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في قطاع غزة، وسط إجلاء القوات الإسرائيلية لمرضى آخرين من هناك.

كان بين الذين بقوا 32 طفلا في حالة حرجة للغاية، بالإضافة إلى مصابين بجروح شديدة ومتعددة، وآخرين يعانون إصابات في العمود الفقري وغير قادرين على الحركة.

قالت منظمة الصحة العالمية، والتي قادت المهمة، إن فريقها تمكن من القيام بجولة داخل مستشفى الشفاء لمدة ساعة بعد مغادرة حوالي 2500 من النازحين والمرضى والموظفين للمستشفى صباح السبت.

وأضافت المنظمة أن "المرضى وأفراد الأطقم الطبية الذين تحدثوا إلينا كانوا مرعوبين على سلامتهم وصحتهم، وطلبوا الإجلاء".

ووصفت المنظمة المستشفى بأنه "منطقة موت"، وذكرت أن المزيد من الفرق ستحاول الوصول إلى مستشفى الشفاء في الأيام المقبلة، في مسعى لإجلاء المرضى إلى جنوب غزة، حيث تكتظ المستشفيات هناك أيضا.

يتمركز جنود إسرائيليون داخل المستشفى، ويقوم الجيش بتفتيش البنايات بحثا عن مركز قيادة لحركة حماس الذي زعم أنه يقع تحت المجمع، وهو ادعاء تنفيه حماس وإدارة المستشفى.

قالت إسرائيل إن عملية المغادرة الجماعية يوم السبت كانت طوعية، لكن بعض المغادرين وصفوها بـ "الـنزوح القسري".





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز