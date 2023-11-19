تايوان تبلغ عن تجدد الأنشطة العسكرية الصينية في محيطها

أبلغت تايوان عن رصدها تجدد الأنشطة العسكرية الصينية حول الجزيرة اليوم الأحد بعبور تسع طائرات لخط حساس في مضيق تايوان وتنفيذ سفن حربية "لدوريات جاهزية قتال".

تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها. وتشكو تايوان، من أن الصين تنفذ مرارا على مدى الأعوام الأربعة المنصرمة دوريات عسكرية وتدريبات قرب الجزيرة في إطار مساعي بكين للضغط على تايبه فيما يتعلق بمطالباتها بالسيادة عليها.

وقلت الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان في وقت كان فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي لحضور قمة أبيك وحيث التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

لكن وزارة الدفاع في تايوان ذكرت أنه اعتبارا من صباح اليوم الأحد، رصدت عبور تسع مقاتلات صينية خط المنتصف في مضيق تايوان الذي يعتبر خطا فاصلا غير رسمي بين الجانبين لكن الطائرات الصينية تحلق فوقه مرارا.

وقالت الوزارة إن الطائرات صاحبت سفنا حربية صينية نفذت "دوريات جاهزية قتال مشتركة"، مشيرة إلى أن تايوان أرسلت قواتها لمراقبة الوضع.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على اتصالات لطلب التعليق. وتقول الصين إن أنشطتها قرب تايوان تستهدف "التواطؤ" القائم بين من تصفهم بالانفصاليين في تايوان والولايات المتحدة من أجل حماية وحدة أراضي الصين.

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