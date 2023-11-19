الهند: 41 عاملا ما زالوا عالقين في نفق لليوم الثامن والمسؤولون يدرسون خطط إنقاذ بديلة



يفكر المسؤولون، الذين يحاولون الوصول إلى 41 عاملا عالقين في نفق منهار شمالي الهند منذ ثمانية أيام، في خطط إنقاذ بديلة، يوم الأحد، بعد أن تسببت مشكلات في آلة الحفر في توقفهم عن البحث.

وصلت آلة حفر جديدة إلى موقع الحادث في ولاية أوتاراخاند يوم السبت لتحل محل آلة تضررت أثناء اختراق الصخور والحطام.

وكان المنقذون يستخدمون الآلة لخلق مساحة لإدخال أنابيب واسعة يمكن من خلالها للعمال العالقين الزحف إلى خارج النفق.

وقال ديفيندرا باتوال، المسؤول بإدارة الكوارث في البلاد، إن السلطات حفرت حتى الآن لمسافة 24 مترا وسط الأنقاض والحطام، لكن الأمر سيتطلب ما يصل إلى 60 مترا للسماح للعمال بالخروج.

ويدرس المسؤولون، يوم الأحد، زوايا جديدة لإخراج العمال.

وقالت ديبا غوري، المتحدثة باسم الحكومة، إن ذلك يشمل احتمال استخدام الآلة الجديدة للحفر من أعلى تل، حيث حوصر العمال تحته داخل النفق المنهار.

وأضافت أن هذه الطريقة ستستغرق وقتا أطول، ربما أربعة أو خمسة أيام إضافية.

في وقت سابق، واجهت جهود الإنقاذ عقبة عندما سمع صوت تشقق عال داخل النفق، ما أذهل المشرفين على العملية، الذين أوقفوا الحفر مؤقتا واكتشفوا أن أجزاء من الآلة تالفة، حسبما قال تارون كومار باديا، مدير "الشركة الوطنية لتطوير الطرق السريعة والبنية التحتية".

عمال البناء عالقون منذ 12 نوفمبر ، عندما تسبب انهيار أرضي في انهيار جزء من النفق الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومتر، والذي كانوا يعملون على بنائه، على بعد حوالي 200 متر من المدخل.

يشار إلى أن منطقة التلال، حيث يقع النفق، معرضة للانهيارات الأرضية.





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