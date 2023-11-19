غوغل تعتزم بدء حذف حسابات بريد جي.ميل غير النشطة في ديسمبر المقبل

أعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا غوغل عن اعتزامها بدء حذف الحسابات غير النشطة على خدمة البريد الإلكتروني جي ميل خلال ديسمبر المقبل ،وهو ما يعني أن أي شخص لم يستخدم حسابه على جي ميل منذ فترة طويل

قد يحتاج إلى الدخول إليه الآن لتجنب حذفه.



وكجزء من خطة حذف الحسابات الخاملة المعلنة في مايو الماضي، تقول جوجل إنه إذا لم يدخل المستخدم إلى حسابه لمدة عامين

قد يتم حذفه وحذف محتوياته.

ويعني هذا بالنسبة لمستخدمي جي ميل ليس فقط فقدان عناوين البريد الإلكتروني، وإنما أيضا الصور ورسائل البريد الإلكتروني وملفات جوجل دوكس والملاحظات المحفوظة على حساب المستخدم.

ورغم ذلك فإنه لكي يتم حذف الحساب، على المستخدم عدم الدخول إليه لمدة عامين على الأقل وتجاهل رسائل التنبيه العديدة التي ترسلها جوجل إليه للتحذير من حذف الحساب إذا لم يتم استخدامه.

يذكر أن الحسابات المجانية التي لا يستخدمها المستخدم لفترة طويلة لكنه يريد الاحتفاظ بها تواجه خطر الحذف أيضا، إذا مر وقت طويل دون أن يستخدامها، لذلك يمكن له اللجوء إلى خدمة التقويم لتذكيره بضرورة الدخول إلى الحساب كل فترة لتجنب حذفه.

في الوقت نفسه فإن الفترات المسموح بمرورها دون استخدام الحساب لحذفه تختلف من خدمة إلى أخرى. ففي حين يتم حذف حسابات مايكروسوفت وجوجل بعد مرور عامين

تقريبا، فإن منصة إكس (تويتر سابقا) تحذف الحساب إذا مرت 30 يوما فقط دون استخدامه.