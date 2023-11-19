ديوكوفيتش يهزم ألكاراز ويضرب موعدا مع سينر في نهائي البطولة الختامية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تفوق نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً على كارلوس ألكاراز 6-3 و6-2 ليتأهل لنهائي البطولة الختامية لموسم تنس الرجال للمرة التاسعة سعيا للفوز باللقب للمرة السابعة وهو رقم قياسي عندما يواجه يانيك سينر.
وفي مواجهة تكررت في نهائي ويمبلدون وسينسناتي هذا الموسم، استغل ديوكوفيتش الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، تذبذب مستوى منافسه ليقترب من الفوز بسابع ألقابه هذا الموسم ويصبح أنجح لاعب في 2023.
وأهدر ألكاراز (20 عاما)، والذي حصد ستة ألقاب هذا الموسم، فرصة لأن يصبح أصغر لاعب سنا يتأهل لنهائي البطولة الختامية منذ بيت سامبراس في 1991.
ويلعب ديوكوفيتش في النهائي أمام يانيك سينر الذي تغلب على دانييل ميدفيديف في وقت سابق اليوم. ويسعى ديوكوفيتش للثأر بعد خسارته أمام اللاعب الإيطالي في دور المجموعات
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN19112023000110011019ID1107451533
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.