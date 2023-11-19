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ديوكوفيتش يهزم ألكاراز ويضرب موعدا مع سينر في نهائي البطولة الختامية

11/19/2023 2:22:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تفوق نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً على كارلوس ألكاراز 6-3 و6-2 ليتأهل لنهائي البطولة الختامية لموسم تنس الرجال للمرة التاسعة سعيا للفوز باللقب للمرة السابعة وهو رقم قياسي عندما يواجه يانيك سينر.

وفي مواجهة تكررت في نهائي ويمبلدون وسينسناتي هذا الموسم، استغل ديوكوفيتش الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، تذبذب مستوى منافسه ليقترب من الفوز بسابع ألقابه هذا الموسم ويصبح أنجح لاعب في 2023.

وأهدر ألكاراز (20 عاما)، والذي حصد ستة ألقاب هذا الموسم، فرصة لأن يصبح أصغر لاعب سنا يتأهل لنهائي البطولة الختامية منذ بيت سامبراس في 1991.

ويلعب ديوكوفيتش في النهائي أمام يانيك سينر الذي تغلب على دانييل ميدفيديف في وقت سابق اليوم. ويسعى ديوكوفيتش للثأر بعد خسارته أمام اللاعب الإيطالي في دور المجموعات

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