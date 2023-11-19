أمازون تؤكد انتظام عمل قمري الاتصالات الاصطناعيين التجريبيين لخدمات الإنترنت في الفضاء



كشفت إمبراطورية التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية أمازون دوت كوم أن قمري الاتصالات الاصطناعيين التجريبيين لخدمات الإنترنت اللذين أطلقتهما الشركة في الشهر الماضي يعملان وفقا للمخطط بما يمهد الطريق أمام الشركة لبدء إنتاج هذه الأقمار على نطاق واسع وإطلاقها للفضاء لتشغيل شركتها الجديدة لخدمات الإنترنت الفضائي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فريق مشروع كويبر التابع لأمازون أكمل مؤخرا الاختبارات الأولية للقمرين وقام بتقييم كل شيء بدءا من أجهزة كمبيوتر تحليق القمر وحتى مصفوفات الطاقة الشمسية ثم نقل إشارات الراديو.

وأشارت بلومبرج إلى أن القمرين اللذين تم إطلاقهما إلى الفضاء

يوم 6 أكتوبر الماضي يقدمان خدمات بث الفيديو عالي الوضوح "فور كيه" ومحادثات الفيديو ثنائية الاتجاه عبر شبكة كويبر.

وقالت أمازون إنها ستواصل اختبار القمرين الاصطناعيين في الوقت الذي بدأت فيه إنتاج أول نماذجها المصممة لتوسيع نطاق خدمة الإنترنت .

وتتوقع الشركة إطلاق عدد كبير من هذه الأقمار الاصطناعية

خلال العام المقبل قبل بدء تقديم خدمة إنترنت الأقمار الاصطناعية على نطاق تجاري.

يذكر أن هيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية سمحت لأمازون بوضع 3326 قمرا اصطناعيا في مدارات منخفضة حول الأرض لتوفير خدمة الإنترنت في مختلف أنحاء العالم.

وأطلقت شركة أمازون -المتخصصة في تكنولوجيا الإنترنت والحوسبة السحابية- أول زوج من الأقمار الاصطناعية الخاص بها، ضمن "مشروع كويبر" (Project Kuiper) في خطة طموحة لبناء شبكة عالمية للإنترنت عبر هذا النوع من الأقمار.



ومشروع كويبر هو مبادرة من شركة أمازون، تهدف إلى توفير إنترنت بترددات وسرعات عالية وأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم، مستهدفة ما سمتها "المجتمعات المحرومة من خدمات الإنترنت"، أو تلك التي تتوفر بها خيارات الاتصال التقليدية، وذلك من خلال نشر آلاف الأقمار الاصطناعية في مدار أرضي منخفض مرتبطة بشبكة عالمية من الهوائيات والألياف الضوئية ونقاط اتصال الإنترنت على الأرض.



يذكر أن أمازون بدأت مشروع كويبر عام 2018،

لاستخدام أقمار اصطناعية منخفضة المدار لتوفير خدمات الإنترنت لمختلف أنحاء العالم، حيث تخطط الشركة الأمريكية لاستثمار 10 مليارات دولار في المشروع

كما حجزت 77 عملية إطلاق تجاري مع "إيريان سبيس" الفرنسية، وتحالف "يو إل إي" وشركة "بلو أوريجين"، الشركة المملوكة لجيف بيزوس مؤسس أمازون لإرسال الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء.

ويمتلك مشروع كويبر منشأة مخصصة لإنتاج الأقمار الاصطناعية في كيركلاند بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تستطيع تصنيع 5 أقمار اصطناعية يوميا.