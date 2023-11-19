بلدية دبي تُطلق حملة لتعزيز السلامة في المواقع الإنشائية ضمن الإمارة

أطلقت بلدية دبي حملة السلامة في المواقع الإنشائية، والتي تستهدف كافة المواقع قيد الإنشاء في إمارة دبي وجميع الأفراد العاملين فيها من مهندسين واستشاريين ومشرفين وعمال، إضافةً إلى شركات المقاولات والاستشارات الهندسية العاملة في الإمارة. وتهدف هذه الحملة إلى رفع نسبة الالتزام بمعايير وقواعد السلامة والأمان في المواقع الإنشائية، وحماية الأفراد فيها وتقليل نسب الحوادث والمخاطر والإصابات التي قد يتعرضون لها أثناء العمل.

وأكدت البلدية أن سلامة العمال وحمايتهم وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة لهم من أولوياتها الرئيسية، التي تُطلق لها الحملات التوعوية لتعزيز مفاهيم وقواعد السلامة الإنشائية، وتوعية العاملين في المواقع بأهميتها للحفاظ على سلامتهم وحياتهم. كما تُشجع على استخدام الوسائل المُبتكرة لتطبيق متطلبات السلامة وإعطائها أولوية في المواقع قيد الإنشاء لحماية العمال من أي مخاطر، وذلك استكمالاً لجهودها في توفير منظومة مستدامة للصحة، وتطوير وتطبيق أفضل معايير السلامة العامة والمهنية التي تحمي كافة الأفراد وتعزز سلامتهم خصوصاً في مواقع البناء، مما يدعم مستهدفاتها في تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً في إمارة دبي.

وأفادت بلدية دبي، أنها اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى ضمان تحقيق أفضل مستويات السلامة وفق المعايير المعتمدة في "دليل ممارسة السلامة في أعمال الإنشاءات"، أبرزها تنفيذ 35,672 زيارة رقابية ميدانية على جميع المواقع قيد الإنشاء الواقعة تحت سلطة البلدية البالغ عددها

14,858موقعاً خلال العام الجاري، وذلك ضمن جولاتها الدورية للتدقيق على متطلبات السلامة في المواقع الإنشائية، وتوعية المقاولين بضرورة الالتزام المعايير وتوفير كافة وسائل الحماية الشخصية للعمال.





إخلاء وهمي

وأشارت البلدية إلى أن الحملة تضمنت تنفيذ نشاط الإخلاء الوهمي في منطقة الوصل، الذي يُحاكي سيناريو حصول حادث افتراضي في أحد المواقع الإنشائية، جرى خلاله الإيعاز للعمال بإخلاء منطقة الحادث والتجمع في مناطق الإخلاء المحدّدة بالموقع، ويهدف الإخلاء الوهمي عموماً إلى دراسة مدى سرعة استجابة جميع الجهات الرسمية والداخلية للتعامل مع الحادث، وقياس إمكانيات المقاول.

كما نفذت بلدية دبي من ضمن نشاطات الحملة التي أطلقتها "نشاط خيمة السلامة" في كل من جبل علي، ومحيصنة، والتي تُعدّ خيمةً توعويةً عُقد فيها عدداً من الندوات التوعوية، والمحاضرات وورش العمل لتوعية العاملين في المواقع الإنشائية بمتطلبات الأمن والسلامة، إضافةً إلى إجراء الفحوصات الطبية للعمال.





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