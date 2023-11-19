الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية وأمطار غزيرة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد اليوم الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم بارداً وعاصفاً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الامطار في المناطق الشمالية صباحا تمتد مع ساعات الظهيرة والمساء إلى بقية المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وتكون الاجواء مغبرة خلال ساعات الصباح والظهيرة في المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها الى 70 كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة وتسقط الأمطار فوق معظم تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى 70 كم /ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم غد الإثنين، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط الأمطار فوق معظم تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء غائما جزئيا وباردا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي يومي الأحد والإثنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.