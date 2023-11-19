الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية وأمطار غزيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد اليوم الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم بارداً وعاصفاً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الامطار في المناطق الشمالية صباحا تمتد مع ساعات الظهيرة والمساء إلى بقية المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.
وتكون الاجواء مغبرة خلال ساعات الصباح والظهيرة في المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها الى 70 كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة وتسقط الأمطار فوق معظم تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى 70 كم /ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم غد الإثنين، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط الأمطار فوق معظم تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
ويكون الجو يوم الثلاثاء غائما جزئيا وباردا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.
الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي يومي الأحد والإثنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.
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