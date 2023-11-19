الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ضابط وجندي خلال المعارك بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن مقتل جندي وضابط في المعارك الدائرة شمالي غزة.

وسمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بنشر أسماء جنديين إضافيين من الجيش الإسرائيلي قتلا في معارك شمال قطاع غزة، وهما، الرقيب بنيامين مئير آرلي، (21 عاما)، من بيت شيمش، مقاتل في الكتيبة 101، لواء المظليين. النقيب احتياط روعي بيبر، (28 عاما)، من تسور موشيه، قائد فريق في وحدة يهلوم، فيلق الهندسة القتالية، بالإضافة إلى إصابة جندي في دورية مظليين بجروح خطيرة في معركة شمال القطاع.

وارتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن رسميا إلى 60 منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلى 375 منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.



