-->

Sunday, 19 November 2023 03:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ضابط وجندي خلال المعارك بغزة

11/19/2023 2:13:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن مقتل جندي وضابط في المعارك الدائرة شمالي غزة.

وسمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بنشر أسماء جنديين إضافيين من الجيش الإسرائيلي قتلا في معارك شمال قطاع غزة، وهما، الرقيب بنيامين مئير آرلي، (21 عاما)، من بيت شيمش، مقاتل في الكتيبة 101، لواء المظليين. النقيب احتياط روعي بيبر، (28 عاما)، من تسور موشيه، قائد فريق في وحدة يهلوم، فيلق الهندسة القتالية، بالإضافة إلى إصابة جندي في دورية مظليين بجروح خطيرة في معركة شمال القطاع.

وارتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن رسميا إلى 60 منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلى 375 منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.


MENAFN19112023000205011050ID1107451511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث