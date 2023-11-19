الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ضابط وجندي خلال المعارك بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن مقتل جندي وضابط في المعارك الدائرة شمالي غزة.
وسمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بنشر أسماء جنديين إضافيين من الجيش الإسرائيلي قتلا في معارك شمال قطاع غزة، وهما، الرقيب بنيامين مئير آرلي، (21 عاما)، من بيت شيمش، مقاتل في الكتيبة 101، لواء المظليين. النقيب احتياط روعي بيبر، (28 عاما)، من تسور موشيه، قائد فريق في وحدة يهلوم، فيلق الهندسة القتالية، بالإضافة إلى إصابة جندي في دورية مظليين بجروح خطيرة في معركة شمال القطاع.
وارتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن رسميا إلى 60 منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلى 375 منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.
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