صحيفة: مروحية إسرائيلية هي التي أطلقت النار على مشاركين في حفل كيبوتس رعيم في 7 أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المتلة/PNN- أظهر تقرير لصحيفة عبرية أن مروحية عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على“مسلحين فلسطينيين”، وإسرائيليين من المشاركين في حفل نظم قرب كيبوتس رعيم في غلاف قطاع غزة، يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكرت صحيفة“هآرتس”، السبت، أن تقييمات المؤسسة الأمنية أظهرت أن“مروحية قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى مكان الحفل، وأطلقت النار على منفذي هجمات هناك، وكما يبدو، أصابت أيضاً بعض المشاركين في المهرجان (في إشارة إلى الإسرائيليين)”.

وأوضحت أن التقييم الأمني“استند إلى التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية مع مسلحي حماس الذين اعتقلتهم إسرائيل”.

وفي السياق، أشارت الصحيفة إلى أن مقاتلي“حماس”“لم يكن لديهم معرفة مسبقة بمهرجان نوفا الموسيقي الذي أقيم بجوار كيبوتس رعيم، في 7 أكتوبر”، وقالت إن“حماس”“استهدفت الحفل بشكل عفوي”.

وتابعت:“مسلحو حماس كانوا يعتزمون التسلل إلى رعيم وغيرها من الكيبوتسات القريبة من حدود غزة، وما يشير إلى أن حماس لم تكن تعلم بأمر الحفل، أنه يظهر في فيديو أحد مسلحي الحركة وهو يسأل أسيراً عن الاتجاهات إلى رعيم“.

ووفقاً للصحيفة،“قدرت الشرطة الإسرائيلية عدد من قتلوا جراء إطلاق النار على الحفل بنحو 364 شخصاً”، دون تحديد هوياتهم.

وكان مئات المقاتلين الفلسطينيين اجتازوا الجدار الإسرائيلي المحيط بقطاع غزة، ووصلوا إلى البلدات والقواعد الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، عند إطلاق حركة“حماس” معركة“طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي.

وبحسب المعطيات الإسرائيلية، فإنه قتل 1200 إسرائيلي بين مدني وعسكري وشرطي، يوم 7 أكتوبر.

وتقول إسرائيل إن“جميع الإسرائيليين قتلوا من قبل الفلسطينيين، ولكن هذا التقرير يضفي ظلالاً من الشك على هذه المعلومة”.

وفي السياق، نقلت“هآرتس” عن مصدر بارز في الشرطة الإسرائيلية للصحيفة:“حضر هذا الحدث، وفقاً لتقديراتنا، نحو 4400 شخص، تمكنت الغالبية العظمى منهم من الفرار بعد قرار تفريق الحدث الذي تم اتخاذه بعد أربع دقائق من الهجوم”.

وأوضحت أن تحليل الشرطة“أظهر أن العديد من الحاضرين في المهرجان تمكّنوا من الفرار، لأنه تقرر إيقاف الحفل قبل نصف ساعة من سماع إطلاق النار لأول مرة”.

وكانت صفارات الإنذار بشأن إطلاق صواريخ من غزة انطلقت في العديد من المواقع في الجنوب والوسط، في 7 أكتوبر، مع إطلاق عملية“طوفان الأقصى” حيث هاجمت حماس 22 بلدة و11 قاعدة عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة بما فيها كيبوتس رعيم، وفقاً للصحيفة.