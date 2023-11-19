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بايدن يوعز بفرض عقوبات على مستوطني اسرائيل

11/19/2023 2:13:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوعز الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعداد قيود على التأشيرات وفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية.


أفادت بذلك صحيفة بوليتيكو، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، وذكرت أن بايدن كلف وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين "بتحضير قيود في مجال التأشيرات وكذلك عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين ويطردونهم في الضفة الغربية".


ووفقا للصحيفة، تعتزم الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات مناسبة من أجل "إظهار الدعم للسكان المحتاجين في فلسطين" على خلفية "تبرير واشنطن لانتقام إسرائيل ضد حماس".


ووفقا للصحيفة، قرر الجانب الأمريكي فرض إجراءات تقييدية ضد الذين "يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد الأمن والاستقرار في الضفة الغربية" أو يقومون "بأعمال لترهيب المدنيين في الضفة الغربية بهدف تهجيرهم". بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق العقوبات على الذين يقومون بأنشطة "تنتهك حقوق الإنسان أو تعيق بشكل كبير تحقيق حل الدولتين".


وفي وقت سابق، قال بايدن، في مقال نشره موقع صحيفة "واشنطن بوست" الإلكتروني، إنه أبلغ القيادة الإسرائيلية أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية "يجب أن يتوقف، ويجب محاسبة المتورطين فيه".


وكتب بايدن أن "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءاتها الخاصة، بما في ذلك فرض حظر على إصدار تأشيرات للمتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية".

روسيا اليوم


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