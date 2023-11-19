البنك المركزي يطلق استراتيجية التمويل الأخضر 2023-2028

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي الأردني، عن إطلاق استراتيجية التمويل الأخضر 2023- 2028، وذلك كجزء من جهود البنك لمواجهة مخاطر تغير المناخ، و لمواكبة أحدث الممارسات في التمويل الأخضر الذي يوجه إلى الاستثمارات والمشاريع الصديقة للبيئة التي تُقلل من آثار تغير المناخ.



وقال محافظ البنك المركزي، عادل شركس، خلال إطلاق الاستراتيجية، أن إدارة مخاطر تغير المناخ تتطلّب من السلطات الرقابية اتخاذ إجراءات استثنائية تشتمل على إدماج تلك المخاطر في سياساتها الرقابية الاحترازية بما يسهم في توجيه البنوك والمؤسسات المالية نحو تضمينها في نماذج أعمالها وسياساتها الائتمانية وسياسة إدارة المخاطر لديها.



وبين شركس، ستكون هذه الإستراتيجية بمثابة خارطة طريق لتمكين البنك المركزي والقطاع المصرفي من تعزيز التمويل الأخضر والحد من مخاطر تغير المناخ.













