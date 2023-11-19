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الصين: تم اختيار الاتجاه الصحيح في العلاقات مع واشنطن

11/19/2023 2:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن اعتقاده، بأنه تم القيام بالاختيار الصحيح لتطوير العلاقات بين بكين وواشنطن، الذي تم اتخاذه خلال اجتماعه الأخير مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
أفادت بذلك صحيفة Global Times، ونقلت عن الرئيس الصيني قوله: "مع تواجدنا عند مرحلة تاريخية، اتخذنا معا الاختيار الصحيح".

ويرى شي جين بينغ، أنه بهذا الشكل بالذات سيتم تقييم هذا الاجتماع من جانب الأحفاد.
وحول ما إذا كان ينبغي اعتبار الصين والولايات المتحدة، طرفين متنافسين أو ما إذا كان ينبغي اعتبارهما شريكين، قال شي جين بينغ: "هذا سؤال أساسي وشامل".
يوم الأربعاء الماضي، عقد أول لقاء مباشر للرئيس بايدن مع نظيره الصيني منذ عام، وذلك خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرانسيسكو. وكان ذلك الاجتماع المباشر الثاني بين الزعيمين منذ تولي بايدن منصبه في يناير 2021.

روسيا اليوم

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