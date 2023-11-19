-->

Sunday, 19 November 2023 03:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات بنسب من 0.8% إلى 8% عالمياً

11/19/2023 2:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات، حسب الأسواق المرجعية العالمية، للاسبوع الثاني من الشهر الجاري، قد انخفضت بنسب تراوحت من 0.8% إلى 8%.


وبيّنت الوزارة في نشرتها الأسبوعية أن سعر( بنزين اوكتان 90) انخفض بنسبة 2%، وسعر ( بنزين اوكتان 95) انخفض بنسبة 0.8%.


وأضافت أن سعر السولار انخفض بنسبة 8%، وسعر الكاز انخفض بنسبة 6.2%.


وأوضحت الوزارة أن سعر زيت الوقود انخفض 4.2%، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال 1%.


MENAFN19112023000208011052ID1107451505

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث