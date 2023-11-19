الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات بنسب من 0.8% إلى 8% عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات، حسب الأسواق المرجعية العالمية، للاسبوع الثاني من الشهر الجاري، قد انخفضت بنسب تراوحت من 0.8% إلى 8%.
وبيّنت الوزارة في نشرتها الأسبوعية أن سعر( بنزين اوكتان 90) انخفض بنسبة 2%، وسعر ( بنزين اوكتان 95) انخفض بنسبة 0.8%.
وأضافت أن سعر السولار انخفض بنسبة 8%، وسعر الكاز انخفض بنسبة 6.2%.
وأوضحت الوزارة أن سعر زيت الوقود انخفض 4.2%، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال 1%.
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