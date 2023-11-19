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مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

11/19/2023 2:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد المواطن أحمد النداف بضرورة التبرع لقريبته المريضة "غنى عز الدين ابو العز " في مستشفى الحسين للسرطان
وأوضح أن الراغبين في التبرع عليهم زيارة المستشفى للتبرع بكريات الدم البيضاء كما أكد أن وسائل المواصلات مؤمنة ذهابًا وإيابًا
للتواصل مع ذوي المريضة: 0789171255

MENAFN19112023000208011052ID1107451504

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