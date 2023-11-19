مناشدة عاجلة للتبرع بالدم
التاريخ
11/19/2023 2:12:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
ناشد المواطن أحمد النداف بضرورة التبرع لقريبته المريضة "غنى عز الدين ابو العز " في مستشفى الحسين للسرطان
وأوضح أن الراغبين في التبرع عليهم زيارة المستشفى للتبرع بكريات الدم البيضاء كما أكد أن وسائل المواصلات مؤمنة ذهابًا وإيابًا
للتواصل مع ذوي المريضة: 0789171255
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