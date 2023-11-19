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تطورات المنخفض القبرصي والحالة الجوية يوم الاثنين

11/19/2023 2:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة ،يوم الاثنين،حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها وتكون الاجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون هذه الهطولات غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، قد يصحبها في ساعات الصباح الرعد وتساقط حبات البرد، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا .
ووفق ادارة الارصاد الجوية تدريجيا مع ساعات الليل تضعف شدة هطول الأمطار

وتخف سرعة الرياح ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

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