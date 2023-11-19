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الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيرزيت شمال رام الله

11/19/2023 2:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين فلسطينيين، من بلدة بيرزيت شمال رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أيمن أبو عزام (34 عاما)، وتوفيق عمر أبو عرقوب (30 عاما)، ومهند نجيب حسن (25 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الرئيسي المؤدي للبلدة، وأعاقت حركة المواطنين الفلسطينيين.

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