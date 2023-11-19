الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيرزيت شمال رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين فلسطينيين، من بلدة بيرزيت شمال رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أيمن أبو عزام (34 عاما)، وتوفيق عمر أبو عرقوب (30 عاما)، ومهند نجيب حسن (25 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الرئيسي المؤدي للبلدة، وأعاقت حركة المواطنين الفلسطينيين.
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