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وظائف شـاغرة ومدعوون للتعيين - تفاصيل

11/19/2023 2:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت عدد من المؤسسات والوزارات، وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، عن توفر شواغر لديها.


كما دعت مرشحين لاستكمال إجراءات التعيين واجراء المقابلات الشخصية.


وتاليا الأسماء:



































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