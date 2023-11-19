وظائف شـاغرة ومدعوون للتعيين - تفاصيل

وظائف شـاغرة ومدعوون للتعيين - تفاصيل
التاريخ
11/19/2023 2:12:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت عدد من المؤسسات والوزارات، وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، عن توفر شواغر لديها.
كما دعت مرشحين لاستكمال إجراءات التعيين واجراء المقابلات الشخصية.
وتاليا الأسماء:
MENAFN19112023000208011052ID1107451499
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.