المقاومة تعلن عن تكبيد جنود الاحتلال خسائر كبيرة

MENAFN - Al Wakeel News)قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها "اشتبكوا الليلة الماضية مع مجموعة من جنود العدو في بيت حانون بقطاع غزة، وأوقعوا بهم خسائر كبيرة".



وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قد بثت أمس مقاطع فيديو لاستهدافهم جنودا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت حانون.



ويُظهر أحد المقاطع استهداف مقاتلي القسام قوة من جنود الاحتلال متحصنة في أحد المنازل، بقذيفة الياسين المضادة للتحصينات، في حين يُظهر مقطع آخر تمكن مقاتلي القسام من قنص جنديين إسرائيليين ومحاولة 4 جنود آخرين سحبهم بعد إصابتهم المؤكدة.

