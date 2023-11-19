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غزة: إطلاق نار كثيف بمحيط المستشفى المعمداني

11/19/2023 2:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة، بوقوع إطلاق نار كثيف بمحيط المستشفى المعمداني، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد قصف مناطق مزدحمة لتهجير السكان.


وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في نزوح أكثر من مليون و650 ألف شخص داخل القطاع من أصل 2.2 مليون هو عدد السكان الإجمالي.


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