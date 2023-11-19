غزة: إطلاق نار كثيف بمحيط المستشفى المعمداني

غزة: إطلاق نار كثيف بمحيط المستشفى المعمداني
التاريخ
11/19/2023 2:12:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة، بوقوع إطلاق نار كثيف بمحيط المستشفى المعمداني، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد قصف مناطق مزدحمة لتهجير السكان.
وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في نزوح أكثر من مليون و650 ألف شخص داخل القطاع من أصل 2.2 مليون هو عدد السكان الإجمالي.
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