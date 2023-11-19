فريق طبي أممي: 291 مريضاً ما زالوا داخل مجمع الشفاء بغزة بينهم 32 طفلاً

فريق طبي أممي: 291 مريضاً ما زالوا داخل مجمع الشفاء بغزة بينهم 32 طفلاً
التاريخ
11/19/2023 2:12:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكر فريق طبي تابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن 291 مريضاً ما زالوا داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة، وسط إجلاء قوات الاحتلال الإسرائيلية لمرضى آخرين من هناك.
وأضاف الفريق، أن من بين الذين بقوا 32 طفلاً، وهم في حالة حرجة للغاية، بالإضافة إلى مصابين بجروح شديدة ومتعددة، وآخرين يعانون إصابات في العمود الفقري وغير قادرين على الحركة.
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