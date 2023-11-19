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فريق طبي أممي: 291 مريضاً ما زالوا داخل مجمع الشفاء بغزة بينهم 32 طفلاً

11/19/2023 2:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكر فريق طبي تابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن 291 مريضاً ما زالوا داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة، وسط إجلاء قوات الاحتلال الإسرائيلية لمرضى آخرين من هناك.


وأضاف الفريق، أن من بين الذين بقوا 32 طفلاً، وهم في حالة حرجة للغاية، بالإضافة إلى مصابين بجروح شديدة ومتعددة، وآخرين يعانون إصابات في العمود الفقري وغير قادرين على الحركة.

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