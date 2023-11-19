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وفاة طفل في مدينة بورصة التركية بعد قلع أحد أسنانه

11/19/2023 2:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة Hürriyet إن مديرية الصحة في ولاية بورصة التركية، قامت بتشميع إحدى عيادات طب الأسنان غداة وفاة طفل عمره 5 سنوات بعد قلع أحد أسنانه فيها.

وقال والدا الطفل يلينا وأيدين سونميز، للشرطة إنهما توجها معه في 10 تشرين الثاني إلى موعد في عيادة أسنان خاصة، حيث تم تشخيص إصابته بالتسوس.

وقام الأطباء، تحت التخدير العام، بخلع سن واحد ووضع الحشوات على أربعة أسنان. أثناء العلاج، بدأ الطفل ينزف، وارتفعت درجة الحرارة وبدأ في الاهتزاز. ومع ذلك، وصف له الأطباء الدواء وأعادوه إلى منزله.
وفي البيت تدهورت صحة الطفل مجددا ونقله والداه إلى مستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه - في 13 تشرين الثاني، توفي الصبي لفشل أعضاء متعددة بسبب نقص الأكسجين.
حيث أغلقت السلطات التركية المستشفى لمدة شهر ثم بدأت النيابة بالتحقيق. وقال والدا الصبي إن طبيب التخدير لم يجر أي فحوصات قبل التخدير وغادر العيادة دون انتظار عودة الطفل إلى رشده بعد العملية.

لبنان 24

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