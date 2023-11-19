وزير خارجية فنزويلا: روسيا وفنزويلا تريدان استعادة مستويات إنتاج النفط اليومية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إن روسيا وفنزويلا تريدان استعادة المستوى السابق لإنتاج النفط يوميا، ثم مضاعفته.وأضاف الوزير: "وصل إنتاج النفط المشترك في فنزويلا في السنوات الأخيرة إلى 120-150 ألف برميل يوميا. ولكن نظام العقوبات كان له تأثير كبير على الإنتاج".

وأشار الوزير إلى أن "الهدف في المرحلة الأولى هو استعادة المستوى الذي كان لدينا قبل عامين مع شركة روسنفت، التي لديها الآن مخطط عمل مختلف".

وقال: "اتفقنا في اللجنة، على استئناف المفاوضات ومشاركة الشركات الروسية في مشاريع مشتركة في إطار الاتفاقية التي أبرمتها شركة PDVSA. يمكننا القول، إننا سنسعى في المرحلة الأولى جاهدين لاستعادة مستوى الإنتاج الذي كان موجودا. والهدف الثاني هو زيادة مستوى الإنتاج إلى الضعف على الأقل".

روسيا اليوم