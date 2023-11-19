الطقس في مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله غائما جزئياً ويتحول إلى غائم خلال المساء .
الرياح: متقلبة الاتجاه من 7 إلى 12 عقدة ثم تتحول إلى شرقية بعد الظهيرة.
ارتفاع الموج :من قدم إلى ثلاثة أقدام.
درجة الحرارة: العظمى 28م والصغرى 20 م .. الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 35%.
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