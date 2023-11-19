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الطقس في مملكة البحرين

11/19/2023 2:10:23 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله غائما جزئياً ويتحول إلى غائم خلال المساء .

الرياح: متقلبة الاتجاه من 7 إلى 12 عقدة ثم تتحول إلى شرقية بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج :من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 28م والصغرى 20 م .. الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 35%.

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