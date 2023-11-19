أسواق العملات الرقمية تشهد يوماَ من الاتجاهات المختلطة

(MENAFN
) شهدت أسواق العملات الرقمية يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر, انخراطًا جماعيًا في الهبوط في الأنشطة التجارية، على الرغم من التعافي القصير الذي شهدته عملات رقمية رائدة مثل بيتكوين وإيثيريوم وماتيك (بوليغون). وعلى الرغم من زيادات كبيرة في أحجام التداول، شهدت السوق انخفاضًا عامًا في الأسعار خلال جلسات الجمعة. سجلت بيتكوين، على سبيل المثال، زيادة بنسبة 80 بالمئة في عدد المعاملات التي تجاوزت 100،000 دولار في الأيام الأخيرة، بينما شهدت إيثيريوم زيادة كبيرة بنسبة 170 بالمئة.
كما أن أحد النقاط المميزة في هذا السياق هو بوليغون، الذي جذب الانتباه بارتفاع هائل بنسبة 3,800 بالمئة في عدد المعاملات الكبيرة خلال الشهر الماضي. ومع ذلك، أظهرت السوق العمومية انخفاضًا في الأسعار خلال جلسات التداول الجمعة. على سبيل المثال، شهدت بيتكوين انخفاضًا بنسبة 2.68 بالمئة، لتصل إلى 36,439 دولارًا. على الرغم من هذا الانخفاض، تظل قيمة بيتكوين كبيرة، مع قيمة سوقية تبلغ 713 مليار دولار.
كذلك على الرغم من الانخفاض، ظلت أحجام تداول بيتكوين نشطة عند 25.60 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الماضية. تأتي هذه النشاطات في إطار حركات التداول المختلفة، حيث وصل أعلى عدد من المعاملات إلى 22,570 في 9 نوفمبر، بينما سجلت أدنى مستوى في 5 نوفمبر، حيث بلغ عدد المعاملات 12,810.
في حين سُجلت 3,560 معاملة كبيرة في الساعات الأخيرة فيما يتعلق بإيثيريوم، وبلغت أعلى مستوى في آخر سبعة أيام 7,590 معاملة وأدنى مستوى 3,040 معاملة.
وتؤكد تذبذبات الأسعار على التقلب الكبير في السوق، مشيرة إلى أن المستثمرين ما زالوا يقيمون المخاطر والفرص في عالم العملات الرقمية.
MENAFN19112023000045015682ID1107451486
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.