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استهداف قافلة لموظفي أطباء بلا حدود أثناء اجلائها من مجمع الشفاء

11/19/2023 1:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدانت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية فجر اليوم الأحد، "بأشد العبارات الهجوم المتعمد" على إحدى قوافلها اثناء اجلائها من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة.


وقالت المنظمة في منشور مقتضب على منصة "إكس" إن أحد أقارب موظفيها استشهد وأصيب آخر في الهجوم على القافلة التابعة لها.


وأضافت المنظمة الدولية التي تتخذ من فرنسا مقرا لها أن القافلة كانت تحاول إجلاء 137 شخصا من موظفيها الفلسطينيين وعائلاتهم من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة.


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