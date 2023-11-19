استهداف قافلة لموظفي أطباء بلا حدود أثناء اجلائها من مجمع الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أدانت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية فجر اليوم الأحد، "بأشد العبارات الهجوم المتعمد" على إحدى قوافلها اثناء اجلائها من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة.
وقالت المنظمة في منشور مقتضب على منصة "إكس" إن أحد أقارب موظفيها استشهد وأصيب آخر في الهجوم على القافلة التابعة لها.
وأضافت المنظمة الدولية التي تتخذ من فرنسا مقرا لها أن القافلة كانت تحاول إجلاء 137 شخصا من موظفيها الفلسطينيين وعائلاتهم من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة.
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