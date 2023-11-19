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روسيا: إجلاء أكثر من 550 مواطنا من غزة

11/19/2023 1:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الطوارئ الروسية -اليوم الأحد- إنه تم إجلاء أكثر من 550 مواطنا روسيا، بينهم 230 طفلا، من قطاع غزة منذ بدء العملية قبل أسبوع.


وأضافت الوزارة عبر تطبيق الرسائل تيليغرام أن 408 أشخاص من الذين تم إجلاؤهم نقلوا بالفعل إلى موسكو منهم 120 روسيا وصلوا في وقت متأخر أمس السبت على متن رحلة خاصة من مصر.

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