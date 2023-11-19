روسيا: إجلاء أكثر من 550 مواطنا من غزة

وأضافت الوزارة عبر تطبيق الرسائل تيليغرام أن 408 أشخاص من الذين تم إجلاؤهم نقلوا بالفعل إلى موسكو منهم 120 روسيا وصلوا في وقت متأخر أمس السبت على متن رحلة خاصة من مصر.

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