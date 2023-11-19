فيديو -متظاهرون متضامنون مع غزة يقطعون طريقا سريعا بشيكاغو
التاريخ
11/19/2023 1:10:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة شيكاغو الأميركية، رافعين أعلاما وشعارات مؤيدة لفلسطين ومطالبين بوقف الحرب على غزة، وفقا لوسائل إعلام أميركية.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون ومنصات أميركية، قطع المتظاهرين لممرات طريق سريع في مدينة شيكاغو لعدة ساعات، قبل أن يتفرقوا ويتم إعادة افتتاح الطريق.
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