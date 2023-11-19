-->

Sunday, 19 November 2023 03:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيديو -متظاهرون متضامنون مع غزة يقطعون طريقا سريعا بشيكاغو

11/19/2023 1:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة شيكاغو الأميركية، رافعين أعلاما وشعارات مؤيدة لفلسطين ومطالبين بوقف الحرب على غزة، وفقا لوسائل إعلام أميركية.


وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون ومنصات أميركية، قطع المتظاهرين لممرات طريق سريع في مدينة شيكاغو لعدة ساعات، قبل أن يتفرقوا ويتم إعادة افتتاح الطريق.


MENAFN19112023000208011052ID1107451448

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث