توضيح حول تعميم تخصيص مدارس كمراكز إيواء بالاردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع ان الكتاب المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن تخصيص مدارس مراكز ايواء للحالات الطارئة ، يعد إجراءً سنويًا إعتياديًا ضمن خطة المخاطر .
وقال المصدر إن الكتاب الذي جرى تعميمه على مديريات التربية، يتعلق بتجهيزها خلال الظروف الجوية الطارئة المرافقة لفصل الشتاء.
ودعا المصدر إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، وعدم تداولها دون التحقق منها.
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