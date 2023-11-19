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توضيح حول تعميم تخصيص مدارس كمراكز إيواء بالاردن

11/19/2023 1:10:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع ان الكتاب المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن تخصيص مدارس مراكز ايواء للحالات الطارئة ، يعد إجراءً سنويًا إعتياديًا ضمن خطة المخاطر .
وقال المصدر إن الكتاب الذي جرى تعميمه على مديريات التربية، يتعلق بتجهيزها خلال الظروف الجوية الطارئة المرافقة لفصل الشتاء.
ودعا المصدر إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، وعدم تداولها دون التحقق منها.

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