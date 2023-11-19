إصابة 9 أشخاص بحوادث متفرقة على طرق خارجية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 9 أشخاص، إثر حوادث سير مُتفرقة، وقعت مساء أمس، على الطرق الخارجية.

وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، النقيب عامر الصمادي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إن الحادث الأول كان تدهور مركبة على طريق إربد - عمّان، ونتج عنه 5 إصابات، تم نقلهم لمستشفى جرش الحكومي، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.



والحادث الثاني، كان تصادم حافلة ركوب متوسط مع تريلا، على الطريق الصحراوي، ونتج عن الحادث إصابة سائق الحافلة، وتم نقله إلى مستشفى معان الحكومي، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة عدم ترك مسافة أمان كافية.



وعن الحادث الثالث، بيّن الصمادي، أنه كان تدهور مركبة على شارع الأردن، ونتج عنه إصابة السائق، وتم إسعافه إلى مستشفى السلط الحكومي، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.



وأشار إلى أنه في الحادث الأخير الذي وقع على طريق بغداد الدولي- الصفاوي، كان تدهور مركبة وانقلابها على جانب الطريق، ونتج عن الحادث إصابتين تم نقلهما إلى مستشفى الرويشد، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.

