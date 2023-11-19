سيناتور أميركي: يجب ربط أي مساعدة لإسرائيل بوقف عملياتها بغزة فترة طويلة

سيناتور أميركي: يجب ربط أي مساعدة لإسرائيل بوقف عملياتها بغزة فترة طويلة
التاريخ
11/19/2023 1:10:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز انه يجب ربط أي مساعدة لإسرائيل بوقف عملياتها بغزة فترة طويلة لإيصال مساعدات إنسانية.
واضاف :" لا يجب منح تمويل للحكومة الإسرائيلية ما لم تتغير مواقفها عسكريا وسياسيا و يجب ربط أي مساعدة لإسرائيل بحق النازحين في العودة إلى منازلهم في قطاع غزة " .
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