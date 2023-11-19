-->

Sunday, 19 November 2023 03:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيناتور أميركي: يجب ربط أي مساعدة لإسرائيل بوقف عملياتها بغزة فترة طويلة

11/19/2023 1:10:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز انه يجب ربط أي مساعدة لإسرائيل بوقف عملياتها بغزة فترة طويلة لإيصال مساعدات إنسانية.


واضاف :" لا يجب منح تمويل للحكومة الإسرائيلية ما لم تتغير مواقفها عسكريا وسياسيا و يجب ربط أي مساعدة لإسرائيل بحق النازحين في العودة إلى منازلهم في قطاع غزة " .

MENAFN19112023000208011052ID1107451445

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث