في اليوم الــــــ44 للحرب على غزة... الاحتلال يواصل شن غارات عنيفة ومستشفى“الشفاء” يتحول لــــ“منطقة موت”

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ44، فيما أعلنت وزارة الصحة
في حصيلة غير نهائية، أكثر من 11800 شهيد، بينهم 4900 طفل، 3155 إمرأة، و690 مسنا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29500 جريح.
ارتفاع عدد الشهداء إلى 12,012 شهيدا، والجرحى إلى نحو 32300 جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مجمع الشفاء الطبي في غزة أصبح "منطقة موت" بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه واعتدائه على المرضى والأطباء.
واستشهد 15 مواطنا، فجر اليوم الأحد، بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية، لمنزلين في مخيم النصيرات وخان يونس في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 13 مواطنا بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة زهد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
كما أعلن عن استشهاد سيدة وطفلتها وإصابة عدد آخر، بعد قصف منزل لعائلة أبو عكر بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس.
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