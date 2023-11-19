في اليوم الــــــ44 للحرب على غزة... الاحتلال يواصل شن غارات عنيفة ومستشفى“الشفاء” يتحول لــــ“منطقة موت”

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ44، فيما أعلنت وزارة الصحةفي حصيلة غير نهائية، أكثر من 11800 شهيد، بينهم 4900 طفل، 3155 إمرأة، و690 مسنا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29500 جريح.



ارتفاع عدد الشهداء إلى 12,012 شهيدا، والجرحى إلى نحو 32300 جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مجمع الشفاء الطبي في غزة أصبح "منطقة موت" بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه واعتدائه على المرضى والأطباء.

واستشهد 15 مواطنا، فجر اليوم الأحد، بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية، لمنزلين في مخيم النصيرات وخان يونس في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 13 مواطنا بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة زهد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أعلن عن استشهاد سيدة وطفلتها وإصابة عدد آخر، بعد قصف منزل لعائلة أبو عكر بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس.

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