تعرف على الـ Esim التي أعادت ربط سكان غزة بالعالم

نشر موقع قناة "الحرة" تقريرا مفصلاً عن شاب فلسطيني أسمه

خالد صباح وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، وتمكن من المحافظة على اتصاله بالعالم الخارجي عبر هاتفه، بعد أن أضحى انقطاع الاتصالات أمرا مألوفا في غزة، حيث يعجز السكان عن التواصل مع العالم الخارجي أو مع بعضهم البعض، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وتوسيع عملياته البرية في القطاع.

وبحسب تقرير " الحرة" فبسبب تكرار قطع الاتصالات يلجأ بعض السكان إلى شريحة تسمى "eSIM" للعثور على حل ثابت لانقطاع التواصل.

وتمكن الشاب الفلسطيني من الحصول على "eSIM" بمساعدة صديق له في الخارج، حيث أصبحت تلعب هذه الشرائح دوراً رئيسياً اليوم في ربط عدد قليل من سكان غزة بالعالم، وإتاحة خدمة الاتصال بالإنترنت، التي باتت مهمة شبه مستحيلة في ظل الظروف القائمة.

خلال المرة الأولى التي انقطع فيها الاتصال والإنترنت عن غزة، في المراحل المبكرة من النزاع، لم يكن لدى صباح أية معرفة بما يسمى "eSIM"، شأنه شأن معظم أهالي غزة، إلا أن المصطلح بدأ تداوله مع الحملة التي انطلقت حول العالم، للمطالبة بربط غزة بالإنترنت، والتي تخللتها مطالبة الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، بتزويد القطاع بالإنترنت عبر شركة "ستارلينك".

إلا أن فشل تلك المساعي، دفع البعض للبحث عن سبل أخرى لتأمين الإنترنت لأهالي غزة والالتفاف على الانقطاع القائم نتيجة الحرب، فكانت eSIM من بين أكثر الحلول العملية والمتاحة، والتي تثبت اليوم أهمية كبيرة في إعادة ربط الفلسطينيين بالعالم.

وعلى شكل حملات تبرع، تركزت الجهود على شراء كميات من هذه الشرائح، وتحويل رموزها إلى السكان في غزة لاستخدامها، فيما نشطت في سياق متصل عملية لتثقيف سكان القطاع بها وإرشادهم لاستخدام هذ التقنية وآلية تشغيلها على الهواتف، بالاعتماد على المتاح من شبكات اتصالات قرب نطاق غزة.

وبعد عودة الاتصالات إلى غزة في المرة الأولى، عرض صديق من كندا على صباح أن يشتري له شريحة eSIM، وتابع معه تفعيلها خطوة بخطوة، حيث تمكن الشاب من شبك هاتفه على إرسال شبكة اتصالات "سيلكوم" الإسرائيلية.

أخذ صباح يقرأ عن هذه التقنية أكثر وتعرف على الشريحة وآلية عملها والخدمات التي تتيحها بصورة أعمق، حتى بات مرجعاً لمحيطه ممن يحتاجون لمعرفة تفاصيل عن eSIM، أو يواجهون مشاكل في تشغيلها، حيث يلجؤون إليه لحلها.

وهي عبارة عن شريحة افتراضية، تتيح الاتصال عبر الهاتف من خلال الأقمار الاصطناعية مروراً بأي شبكة اتصالات تقدم هذه الخدمة.



بعض هذه الشرائح توفر خدمة المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل القصيرة، وبعضها يقتصر على توفير الإنترنت.

الشريحة لدى صباح لا تتيح إجراء المكالمات الهاتفية أو إرسال الرسائل النصية. ووفقا للشاب فإنه يمكن شراء تلك الشرائح من برامج أو تطبيقات متواجدة على المتاجر الإلكترونية. وبات متعارفا في غزة على موقع اسمه "airalo" يمكن عبره شراء "eSIM" وشحن الحزمات.

لا تعمل "eSIM" في كافة مناطق غزة، بحسب صباح، وإنما في المناطق المرتفعة نسبياً التي تتيح الاتصال بشبكات الاتصالات الإسرائيلية، حيث يعتمد عليها الغزيون في تشغيل تلك الشرائح الإلكترونية.

ويحتاج الاتصال أحيانا إلى الصعود لمبان عالية وأبراج من أجل التقاط الشبكات من إسرائيل واستخدام "eSIM" عبرها، لا سيما في المناطق المنخفضة جغرافيا في القطاع.

ولا تعمل هذه الشرائح الإلكترونية على شبكات الاتصالات الفلسطينية المحلية في غزة، التي لم تفعّل خدمة eSIM، فعلى الرغم من إتاحة شركة "جوال" لحزمة eSIM عبر خدمة "تجوال"، فإن صباح يقول إنها "تشبك عبر شركة سيلكوم الإسرائيلية، وعندما تتوقف الشبكة المحلية، سواء بانقطاع الوقود أو لأسباب أخرى، فإن الخدمة تتوقف معها".

وتتيح شركات اتصالات مصرية هذه الخدمة كما هو الحال مع شركات الاتصال الإسرائيلية، لكن تحتاج من الغزيين الاقتراب من الحدود المصرية لالتقاطها، بحكم المسافة بين الأراضي المصرية والمدن جنوبي قطاع غزة. ونادراً ما يتم التقاط الشبكات المصرية في غزة إلا عند الاقتراب من الحدود، بحسب صباح.

هناك الكثير من سكان قطاع غزة الين أصبحوا يستخدمون "eSIM"، وفق ما يؤكده صباح، "خاصة من تعتمد أعمالهم وحياتهم على الإنترنت والاتصالات، مثل الصحفيين والعاملين في الإغاثة والقطاع الطبي، لكن بالمجمل الغالبية العظمى من أهالي غزة لا يعرفون عنها شيئاً".

وبالإضافة لكونها عملية معقدة بعض الشيء، يزيد من صعوبة وصول واستفادة سكان غزة من eSIM، أنها ليست متاحة إلا على هواتف حديثة الطراز، والتي تكون غالية الثمن بالنسبة لسكان القطاع، حيث نسبة الفقر تتعدى الـ80 بالمئة.

إضافة إلى أن سعر شحنها وباقاتها مرتفع جداً بالنسبة للغزيين، إذ أن باقة 3 غيغابايت التي حصل عليها صباح، تبلغ تكلفتها 60 دولار.

ومع ذلك، فإن من يحصل على هذه الشرائح، يقوم ببث الإنترنت عبر هاتفه للمحيطين به، ممن قد لا يملكون هواتف حديثة، مما يزيد من فرص وصول الفلسطينيين إلى الاتصالات والإنترنت، لكنه يستنزف الإنترنت بصورة أسرع.

ويعتمد كثيرون ممن باتوا يملكون eSIM في غزة، على معارف وأصدقاء وأقارب لهم خارج البلاد، يشترون لهم الشرائح ويؤمنون الشحن، وهناك في المقابل أشخاص يتبرعون بهذه الشرائح كنوع من المساعدة لأهل غزة، حيث باتت توزع آلاف الشرائح عبر متطوعين، لا سيما من مصر والأردن، حيث برز هناك عدد من الناشطين الذين أطلقوا حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتأمين هذه الشرائح.

ما هي eSIM؟

كلمة "eSIM" هي اختصار لـ "embedded SIM" وهي عبارة عن رقاقة إلكترونية تتوفر داخل الهاتف، تعمل كنسخة رقمية من الشريحة التقليدية، بحيث تتيح إمكانية الاتصال بمزود الشبكة بمجرد الاشتراك بالباقات، دون الحاجة إلى استخدام شريحة فعلية في الهاتف.

الفرق بينها وبين الشريحة التقليدية أنه لا داع لإدخالها أو إخراجها من الجهاز، ولا تتطلب مدخلا مخصصا للشريحة، حيث تكون مدمجة في اللوحة الأم للجهاز، وحجمها أصغر بكثير مقارنة بالـ "SIM" التقليدية.

عدا عن ذلك، لها نفس وظيفة الشريحة التقليدية المكونة من دارة إلكترونية متكاملة مصنوعة من السيليكون، هدفها توفير رقم مميز أو هوية لمشتركي خدمات الشبكات الخلوية.

تعمل eSIM على مختلف الأجهزة المزودة بها، مثل الحواسيب اللوحية والمحمولة، والأجهزة الذكية كالساعات والأجهزة الطبية المختلفة، وفي أنظمة السيارات والمنازل الذكية.

وتتوفر هذه الخدمة في جميع أجهزة آبل الجديدة من طراز: iPhone XS، XS Max، XR، وصولاً إلى iPhone15، كذلك تعمل على ساعات آبل من إصدار 3 إلى 7.

كذلك تدعم هواتف سامسونغ

S20, S20+, S20 Ultra وما بعدها من إصدارات نظام eSIM، إضافة إلى Samsung Gear S2 and Gear S3، ومثلها عدد كبير من الهواتف والساعات حديثة الإصدار من شركات أخرى.

وكانت قد قدمت مايكروسوفت نظام eSIM لنظام التشغيل ويندوز 10 في عام 2018.

من أبرز مميزاتها أنها سهلة التفعيل، ولا داع معها لاستبدال الشرائح نفسها، وتُمكن المستخدم من الحصول على أرقام متعددة وشرائح مختلفة في هاتف واحد، كما تتيح تشغيل كل شريحة أو رقم على شبكة اتصالات مختلفة عن الأخرى، بالإضافة إلى تحويل الرقم من شبكة إلى أخرى ومن شركة اتصالات إلى غيرها من الشبكات المتاحة، بكونها تتيح برمجة وتخزين ملفات تعريف متعددة على الشريحة ذاتها.

وتعتبر eSIM خياراً مثالياً للمسافرين بصورة مستمرة، حيث تسمح لهم بسهولة التبديل إلى شركات اتصال محلية دون عناء استحصال وتبديل بطاقات وشرائح.

ولا يستغرق تفعيلها وقتاً، حيث أنها تعمل بمجرد إتمام خطوات الاشتراك والربط، عبر القيام بمسح رمز QR Code في القسيمة المقدمة من مزود الخدمة، أو عن طريق التطبيق الرسمي لمزودي الخدمات، أو من خلال تثبيت باقة معيّنة أو حتى بإدخال المعلومات يدويًا.

وفي حال فقدان الهاتف الذكي أو سرقته، فلن يضطر المستخدم إلى انتظار بطاقة SIM جديدة لكي يتم استعمالها في الجهاز البديل، وإذا رغب المستخدم في شراء هاتف ذكي جديد فيمكنه تنزيل البيانات الخاصة به على شريحة "eSIM" من الإنترنت بكل سهولة.

ويمكن لشركات الاتصال توفير "eSIM" عن بُعد وتفعيلها عن بعد، مما يبسط عملية تشغيل الخطوط وبرمجتها وإجراء التحديثات عليها.

كل ذلك يتيح مرونة وكفاءة أكبر في إدارة الاتصالات المحمولة، كما ينعكس بشكل أساسي على عملية تصنيع الهواتف وتصميمها، فمع توفر "eSIM" باتت الفتحة مخصصة لبطاقة SIM غير ضرورية، مما يتيح تصميم أجهزة أكثر نحافة وتوفير مساحة قيمة في الأجهزة مثل الهواتف الذكية والساعات الذكية وأجهزة الإنترنت.

وتسهل "eSIM" ربط المركبات بالإنترنت وعالم الاتصالات، مما يتيح ميزات مثل تحديثات الملاحة السريعة، وتشخيص الأعطال عن بعد، وأنظمة الترفيه داخل السيارة، كما تسمح بالتواصل لتشغيل تطبيقات واسعة، من أجهزة المنزل الذكية إلى أجهزة الاستشعار الصناعية.

وتعتبر eSIM أكثر أمانا، نظرا لأنها أقل عرضة للتلاعب بها أو استنساخ الشريحة المعدنية من جهة، ومن جهة أخرى تتضمن تدابير أمان محسّنة للمصادقة والتشفير، مما يسهم في بيئة اتصالات محمولة أكثر أمانا.

ولا يزال الاعتماد عليها ناشئا حول العالم في الوقت الحالي، حيث لا تتوفر سوى شركات اتصالات محدودة تدعم الشريحة الإلكترونية في أماكن متفرقة من العالم، إلا أن المرونة التي باتت تظهرها هذه التقنية، بدأت تزيد من الاعتماد عليها كسبيل لتغيير مفهوم إدارة الاتصالات حول العالم.



