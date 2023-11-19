وزير الخارجية السعودي: الصين أولى محطات جولتنا الهادفة لتحقيق السلام في غزة

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الوزارة ستبدأ جولة وزارية مشتركة من الصين غدا الاثنين.

وأوضح في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية الليلة الماضية أن هذه أولى الخطوات التنفيذية لقرارات القمة المشتركة في الرياض التي تهدف إلى إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام في غزة.

من جانب آخر، شدّد وزير الخارجية السعودي على أهميّة تأمين الممرات الإنسانية العاجلة في غزة وذلك خلال لقائه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل على هامش حوار المنامة 2023.

وناقش الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها حيث جدد بن فرحان "رفض المملكة استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين مؤكدا أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس".

وشدد الوزير على أهمية تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف أمام "كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة".

وفي إطار متصل قال وزير الخارجية السعودي إن وزراء من دول عربية وإسلامية سيزورون الصين غدا الاثنين في أول محطة ضمن جولة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف الأمير فيصل على هامش مؤتمر في البحرين في تعليقات نشرتها وزارة الخارجية على منصة التواصل الاجتماعي إكس يوم الجمعة إن الجولة ستكون الخطوة الأولى في تنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض هذا الشهر.

وقال الوزير "المحطة الأولى ستكون في الصين وسننتقل بعدها إلى عدد من العواصم لإيصال رسالة واضحة أن لا بد من وقف لإطلاق النار فورا ولا بد من إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى غزة فورا كذلك".

وأضاف "لا بد أن نعمل لإنهاء هذه الأزمة وإنهاء هذه الحرب التي تشن على غزة في أسرع وقت".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز