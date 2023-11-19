3 شهداء في الضفة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ، الاحد ، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بالضفة.
وأشار الهلال الأحمر الى ارتقاء شهيد برصاص قوات الاحتلال في مخيم عايدة شمال بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.
كما استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بمخيم الدهيشة في بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
واستشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال عند مدخل مخيم جنين بالضفة الغربية.
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