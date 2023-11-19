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استشهاد أسير فلسطيني في سجن النقب

11/19/2023 12:12:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم عن استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.
وأمضى الأسير الذي ينتمي لحركة فتح 18 عاما في سجن النقب الصحراوي الإسرائيلي ليرتفع عدد الشهداء في سجون الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 6 شهداء.

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