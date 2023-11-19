استشهاد أسير فلسطيني في سجن النقب

استشهاد أسير فلسطيني في سجن النقب
التاريخ
11/19/2023 12:12:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم عن استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.
وأمضى الأسير الذي ينتمي لحركة فتح 18 عاما في سجن النقب الصحراوي الإسرائيلي ليرتفع عدد الشهداء في سجون الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 6 شهداء.
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