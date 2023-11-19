الصحة العالمية: مستشفى الشفاء في غزة أصبح منطقة موت

الصحة العالمية: مستشفى الشفاء في غزة أصبح منطقة موت
التاريخ
11/19/2023 12:12:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن أنها قادت فريقاً إنسانياً لزيارة مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة لتقييم الوضع هناك، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى الذي قالت إنه أصبح "منطقة موت".
وأفادت المنظمة في بيان صحفي، أن الفريق ضم خبراء في مجال الصحة العامة ومسؤولين وموظفين أمن من مختلف إدارات الأمم المتحدة.
MENAFN19112023000208011052ID1107451371
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.