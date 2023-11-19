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الصحة العالمية: مستشفى الشفاء في غزة أصبح منطقة موت

11/19/2023 12:12:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن أنها قادت فريقاً إنسانياً لزيارة مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة لتقييم الوضع هناك، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى الذي قالت إنه أصبح "منطقة موت".
وأفادت المنظمة في بيان صحفي، أن الفريق ضم خبراء في مجال الصحة العامة ومسؤولين وموظفين أمن من مختلف إدارات الأمم المتحدة.





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