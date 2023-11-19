قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة بالضفة الغربية
التاريخ
11/19/2023 12:12:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.
ودارت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في المخيم، ونصب الاحتلال القناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات.
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