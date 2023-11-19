15 شهيداً بمخيم النصيرات وخان يونس في غزة فجر اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 15 فلسطينياً، فجر اليوم، بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية، لمنزلين في مخيم النصيرات وخان يونس، بقطاع غزة.
وقالت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية " وفا" إنه ارتقى 13 فلسطينياً فجر اليوم، بعد قصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة زهد، في مخيم النصيرات.
وبينت الوكالة، أنه ارتقت سيدة وطفلتها، بعد قصف منزل لعائلة أبو عكر، بمحيط المستشفى الأوروبي، جنوب شرق خان يونس. وفا
MENAFN19112023000208011052ID1107451369
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.