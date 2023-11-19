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15 شهيداً بمخيم النصيرات وخان يونس في غزة فجر اليوم

11/19/2023 12:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 15 فلسطينياً، فجر اليوم، بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية، لمنزلين في مخيم النصيرات وخان يونس، بقطاع غزة.
وقالت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية " وفا" إنه ارتقى 13 فلسطينياً فجر اليوم، بعد قصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة زهد، في مخيم النصيرات.
وبينت الوكالة، أنه ارتقت سيدة وطفلتها، بعد قصف منزل لعائلة أبو عكر، بمحيط المستشفى الأوروبي، جنوب شرق خان يونس. وفا





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