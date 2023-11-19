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رئيسة المفوضية الأوروبية تعارض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة

11/19/2023 12:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بعد لقائها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنها تعارض "التهجير القسري" للفلسطينيين من غزة.
وقالت فون دير لايين على منصة "إكس": "ناقشت الأزمة الإنسانية المستمرّة في غزة مع الرئيس السيسي، وشكرت لمصر دورها في توفير وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين الضعفاء".

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