رئيسة المفوضية الأوروبية تعارض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بعد لقائها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنها تعارض "التهجير القسري" للفلسطينيين من غزة.
وقالت فون دير لايين على منصة "إكس": "ناقشت الأزمة الإنسانية المستمرّة في غزة مع الرئيس السيسي، وشكرت لمصر دورها في توفير وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين الضعفاء".
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